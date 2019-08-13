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Росздравнадзор добивается аннулирование лицензии у «Формулы здоровья» и возбуждение уголовного дела

Сегодня, 08:25
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Росздравнадзор добивается аннулирование лицензии у «Формулы здоровья» и возбуждение уголовного делаРосздравнадзор по Тамбовской области подвел итоги своей работы за второй квартал 2019 года. Среди прочего к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий) было привлечено ООО «Формула здоровья».

ООО «Формула здоровья» ведет свою деятельность в городе Тамбове по ул. Державинская, д. 10А практически напротив администрации города, оказывая медицинские услуги. После жалоб граждан Росздравнадзор провел внеплановую проверку, предметом которой являлось соблюдение обязательных требований при осуществлении медицинской деятельности. По результатам проверки административным органом выявлен ряд нарушений. В частности, не представлены документы, подтверждающие наличие у сотрудника учреждения по направлению «эндокринология» высшего медицинского образования, не представлены документы, подтверждающие наличие специалистов со средним и высшим медицинским образование по специальности «физиотерапия» и «косметология», не говоря про нарушения в оснащении медицинских кабинетов.

В настоящее время Росздравнадзор через суд добивается аннулирование специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской деятельности ООО «Формула здоровья». Материалы проверок переданы в УМВД по Тамбовской области для возбуждения уголовного дела по признакам преступления.
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Росздравнадзор добивается аннулирование лицензии у «Формулы здоровья» и возбуждение уголовного дела

Сегодня, 08:25
0
Росздравнадзор по Тамбовской области подвел итоги своей работы за второй квартал 2019 года. Среди прочего к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий) было привлечено ООО «Формула

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