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Руководитель Тамбова дал неудовлетворительную оценку работам по благоустройству сквера Льва Толстого
Сегодня, 07:59
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Врио главы города Тамбова Дмитрий Самородин в ходе инспектирования работ по благоустройству городских территорий дал неудовлетворительную оценку темпам проведения работ по реконструкции сквера на площади Льва Толстого.
«Согласно контракту, работы должны быть завершены до 1 ноября. В противном случае подрядчику грозят штрафные санкции», - заявил Дмитрий Самородин.
В настоящее время ведётся ремонт чаш фонтанов, до конца месяца должны установить насосное оборудование.
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