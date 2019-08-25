«Правду, как и свободу слова не задушить» - в Тамбове прошла акция протеста Комментариев: 0



Активисты ассоциации, общественность города Тамбова возмущены последними заявлениями и действиями органов государственной власти и фигуранта расследований ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко. Напомним, что Дмитрий Кривенко подал в суд на сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и информационное агентство «Тамбов-Информ» о защите деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей.



По мнению ассоциации, любой гражданин может обратиться в суд о защите доброго имени, но в данной ситуации, подобные действия они расценивают как давление на СМИ и свободу слова. Взыскание компенсации в сумме 1 млн рублей может попросту привести к банкротству СМИ и сопредседателя общественной организации. Тем более речь идет о голословных обвинениях, в частности Кривенко, заявляет, что ассоциации не существует (наверное, как и пострадавших от его деятельности), публичные мероприятия не проходят, как и круглые столы - все фейк.



«Нам непонятна возмутительная позиция господина Кривенко, где он пытается дискредитировать нашу организацию, как институт гражданского общества и ее руководителя. Он пытается через всевозможные заявления, обвинения, судебные иски насадить, по нашему мнению, «диктатуру страха». Наша позиция: бороться не с недовольными, а с причинами недовольства, будем до конца защищать нашу позицию в суде, поскольку, правда на нашей стороне», - заявляют в ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.



25 августа в Тамбове в Рассказовском сквере (на площадке, где можно проводить публичные мероприятия до 100 человек без уведомления) прошел очередной митинг ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей под девизом: «Правду, как и свободу слова не задушить». Неравнодушные граждане держали в руках плакаты со следующими текстами: «1 млн рублей за правду», «Правду, как и свободу слова не задушить», «Нет давлению на независимые СМИ», «В. Путин, С. Аксенов, Н. Поклонская, помогите» и так далее.Активисты ассоциации, общественность города Тамбова возмущены последними заявлениями и действиями органов государственной власти и фигуранта расследований ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко. Напомним, что Дмитрий Кривенко подал в суд на сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и информационное агентство «Тамбов-Информ» о защите деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей.По мнению ассоциации, любой гражданин может обратиться в суд о защите доброго имени, но в данной ситуации, подобные действия они расценивают как давление на СМИ и свободу слова. Взыскание компенсации в сумме 1 млн рублей может попросту привести к банкротству СМИ и сопредседателя общественной организации. Тем более речь идет о голословных обвинениях, в частности Кривенко, заявляет, что ассоциации не существует (наверное, как и пострадавших от его деятельности), публичные мероприятия не проходят, как и круглые столы - все фейк.«Нам непонятна возмутительная позиция господина Кривенко, где он пытается дискредитировать нашу организацию, как институт гражданского общества и ее руководителя. Он пытается через всевозможные заявления, обвинения, судебные иски насадить, по нашему мнению, «диктатуру страха». Наша позиция: бороться не с недовольными, а с причинами недовольства, будем до конца защищать нашу позицию в суде, поскольку, правда на нашей стороне», - заявляют в ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.



