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В Тамбовской области на выборах тотально победили кандидаты от «Единой России»
Вчера, 08:18
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8 сентября в единый день голосования в Тамбовской области в отдельных муниципальных образованиях прошли выборы. В частности представители партии «Единая Россия» заняли все 15 мандатов Мучкапского поссовета, единороссы одержали сокрушительные победы на выборах глав сельских советов, правда и особо сильных конкурентов от других политических сил не было.
На выборах главы Перкинского сельсовета Сосновского района при явке избирателей в 53% победу одержал кандидат от «Единой России» Мелихова Светлана Серафимовна с результатом 79,2%.
Фотография – избирательная комиссия Тамбовской области
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