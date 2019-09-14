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В Мичуринске прошел день садовода
Вчера, 07:42
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В четырнадцатый раз в городе Мичуринске с особым размахом прошел день садовода. На ярмарке работало около 600 торговых точек, ассортимент был самый разнообразный. В рамках Всероссийской выставки на базе плавательного бассейна «На волне» открыли центр здоровья и спорта.
Далее гости праздника вместе с главой администрации Тамбовской области посетили Дом-музей И.В. Мичурина и высадили на его территории молодые яблони. Состоялась научно-практическая конференция, где обсудили развитие производственного и научного потенциала отрасли садоводства и питомниководства в Российской Федерации.
Фото - lifetambov.ru
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