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Олег Газманов за 3 млн рублей выступил в Мичуринске
Сегодня, 08:37
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В Мичуринске 18 тысяч мичуринцев и гостей с размахом отметили День города, хедлайнером вечера стал народный артист России Олег Газманов. Согласно информации с сайта государственных закупок, стоимость выступления звезды российской эстрады составила 3 миллиона рублей.
Олег Газманов начал свое выступление без раскачки, с хита «Загулял». «Я по жизни загулял и в Мичуринск я попал» – спел Газманов. Известные композиции вместе с артистом пела вся площадь. С днем города поздравили глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и глава города Максим Харников.
Фото с сайта «Тамбовская жизнь»
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