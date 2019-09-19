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В Мичуринске в результате ДТП сгорело такси
Сегодня, 07:52
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В городе Мичуринске произошло серьезное ДТП с участием «Яндекс. Такси». На Липецком шоссе парень на «Ладе Приоре», выезжая с второстепенной дороги не пропустил таксиста, который двигался по главной дороге. В результате чего автомобили столкнулись.
Удар был настолько сильным, что осколки от машин разлетелись в разные стороны, а такси загорелось. К счастью водитель успел покинуть транспортное средство. Пожарные оперативно прибыли на место аварии, но машину спасти не удалось.
Фото: Michurinsk.RU.
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