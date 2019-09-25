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«Невыгодные условия со стороны властей»

Сегодня, 16:23
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«Невыгодные условия со стороны властей»ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» отказалась от реализации инвестиционного проекта по строительству в Тамбовской области оптово-распределительного центра за 6,5 млрд руб., - сообщает «Ъ-Черноземье».

В строительно-сервисной компании сообщили, что причиной остановки стали «невыгодные условия со стороны властей», следствие, нерентабельность инвестиций. В настоящее время для проекта строительства оптово-распределительного центра АО «Корпорация развития Тамбовской области» ищет новых инвесторов.

ООО «Тамбовский ОРЦ» было зарегистрировано в индустриальном парке «Котовск», теперь это территория опережающего развития «Котовск». Проект был нацелен на экспорт сельскохозяйственной продукции высокой степени переработки.
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«Невыгодные условия со стороны властей»

Сегодня, 16:23
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ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» отказалась от реализации инвестиционного проекта по строительству в Тамбовской области оптово-распределительного центра за 6,5 млрд руб., - сообщает «Ъ-Черноземье».

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