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ФК «Тамбов» проиграл очередной мачт – выход в Лигу Европы под вопросом
Сегодня, 07:43
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Футбольный клуб «Тамбов» на этот раз проиграл «Рубину» со счетом «1:2». Встреча прошла на выезде в Казани на стадионе «Центральный». После 12 тура команда занимает последнее место в таблице, остается надежда, что наш клуб сможет отыграться, сыграв 19 октября против ФК «Урал».
Ранее президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев заявил, что краткосрочные планы на сезон - попадание в Лигу Европы. С такими результатами игры этот будет сделать очень сложно.
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