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Сотни жителей Тамбовского района мерзнут без отопления
Вчера, 08:44
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По информации администрации Тамбовской области пуск тепла произведен в 96,1% многоквартирных домов региона.
«По сравнению с прошлым годом, темп вхождения в отопительный период увеличен на 13 процентов. Число жалоб от жителей заметно сократилось», - отмечает начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева.
Вопрос подготовки муниципальных образований к осенне-зимнему периоду Александр Никитин держит на личном контроле.
Есть и проблемные микрорайоны. В жилом микрорайоне по ул. Молодежная в селе Донское Тамбовского района, где проживает около 300 человек до настоящего времени нет отопления. Горячей воды нет с 1 июня, и не будет, поскольку, по словам местных чиновников, экономически не целесообразно, предоставлять данную коммунальную услугу.
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