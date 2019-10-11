Проблемный дом по ул. Рылеева, 46 планируют достроить до конца года Комментариев: 0



Предыдущим застройщиком ЗАО «Стройконсалтинг» было возведено лишь 3 этажа объекта долевого строительства, который потом забросили на несколько лет. В результате незаконченный объект простоял под открытым небом около трех лет, некоторые узлы были разрушены или значительно повреждены. С мая 2019 года ООО «СК Жупиков» выполнил ряд восстановительных работ на объекте, а также полностью завершил общестроительные работы. Сейчас строители ждут хорошей погоды, чтобы завершить монтаж кровли. Основные работы планируют завершить к декабрю.



Совет был создан недавно, но уже приступил к выявлению больных мест в долевом строительстве. «Мы получили массу положительных откликов от дольщиков в адрес нового застройщика и администрации области, поскольку они смогли найти оптимальное решение проблемного вопроса, которое устроило жителей, - пояснила председатель совета Светлана Смолина. - У людей появилась не просто надежда, а вполне реальная и близкая перспектива на получение своих квартир».



Также общественники посетили дом по ул. Карла Маркса, 171, который также должны достроить в ближайшее время. Как рассказал инженер по техническому надзору «СК Жупиков» Дмитрий Жаров, дом несколько лет стоял без охраны и должной консервации. Поэтому, прежде чем приступить к достройке объекта, застройщику пришлось переделывать то, что пришло в негодность за время простоя дома.



По мнению депутата Тамбовской городской Думы, заместителя председателя совета Артем Александрова основная задача достроить проблемные объекты в городе, которых еще осталось немало, но и важно довести уголовные дела по обманутым дольщикам до привлечения виновных лиц к ответственности и попытаться вернуть разворованные денежные средства.



Кроме того, к членам Совета обратились дольщики еще одного проблемного дома по Коммунальной, 46. В ближайшее время общественники готовы посетить объект и также пообщаться с застройщиком и представителями надзорных ведомств. Проблемный многоквартирный дом по ул. Рылеева, 46 в городе Тамбова должны достроить до конца года, об этом заявили представители застройщика ООО «СК Жупиков» во время выездного заседания Общественного совета дольщиков и собственников жилья.Предыдущим застройщиком ЗАО «Стройконсалтинг» было возведено лишь 3 этажа объекта долевого строительства, который потом забросили на несколько лет. В результате незаконченный объект простоял под открытым небом около трех лет, некоторые узлы были разрушены или значительно повреждены. С мая 2019 года ООО «СК Жупиков» выполнил ряд восстановительных работ на объекте, а также полностью завершил общестроительные работы. Сейчас строители ждут хорошей погоды, чтобы завершить монтаж кровли. Основные работы планируют завершить к декабрю.Совет был создан недавно, но уже приступил к выявлению больных мест в долевом строительстве. «Мы получили массу положительных откликов от дольщиков в адрес нового застройщика и администрации области, поскольку они смогли найти оптимальное решение проблемного вопроса, которое устроило жителей, - пояснила председатель совета Светлана Смолина. - У людей появилась не просто надежда, а вполне реальная и близкая перспектива на получение своих квартир».Также общественники посетили дом по ул. Карла Маркса, 171, который также должны достроить в ближайшее время. Как рассказал инженер по техническому надзору «СК Жупиков» Дмитрий Жаров, дом несколько лет стоял без охраны и должной консервации. Поэтому, прежде чем приступить к достройке объекта, застройщику пришлось переделывать то, что пришло в негодность за время простоя дома.По мнению депутата Тамбовской городской Думы, заместителя председателя совета Артем Александрова основная задача достроить проблемные объекты в городе, которых еще осталось немало, но и важно довести уголовные дела по обманутым дольщикам до привлечения виновных лиц к ответственности и попытаться вернуть разворованные денежные средства.Кроме того, к членам Совета обратились дольщики еще одного проблемного дома по Коммунальной, 46. В ближайшее время общественники готовы посетить объект и также пообщаться с застройщиком и представителями надзорных ведомств.



