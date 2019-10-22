Снова откладывается завершение реконструкции филармонии Комментариев: 0



«Это будет один из лучших концертных залов на территории не только в ЦФО, но и всей России… Надеюсь, что в 2019 году они завершатся», — заявил в конце 2018 года заместитель главы администрации области Арсен Габуев.



К работам приступили в 2012 году, первоначально планировали открыть обновленное здание концертного зала в 2015 году. Государственный контракт на выполнение подрядных работ с АО «Тюменьтел» в сентябре расторгли, сейчас подрядчик добивается в суде взыскания задолженности в размере 61,6 млн рублей.



Предыдущему подрядчику ООО «СТИК» заплатили за работу 132,5 млн рублей. При чем стоимость выполненных работ была завышена на 34,5 млн рублей.

В 2019 году должны были завершить работы по реконструкции филармонии в Тамбове, но они вновь приостановлены.«Это будет один из лучших концертных залов на территории не только в ЦФО, но и всей России… Надеюсь, что в 2019 году они завершатся», — заявил в конце 2018 года заместитель главы администрации области Арсен Габуев.К работам приступили в 2012 году, первоначально планировали открыть обновленное здание концертного зала в 2015 году. Государственный контракт на выполнение подрядных работ с АО «Тюменьтел» в сентябре расторгли, сейчас подрядчик добивается в суде взыскания задолженности в размере 61,6 млн рублей.Предыдущему подрядчику ООО «СТИК» заплатили за работу 132,5 млн рублей. При чем стоимость выполненных работ была завышена на 34,5 млн рублей.



