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Снова откладывается завершение реконструкции филармонии

Сегодня, 09:11
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Снова откладывается завершение реконструкции филармонии В 2019 году должны были завершить работы по реконструкции филармонии в Тамбове, но они вновь приостановлены.

«Это будет один из лучших концертных залов на территории не только в ЦФО, но и всей России… Надеюсь, что в 2019 году они завершатся», — заявил в конце 2018 года заместитель главы администрации области Арсен Габуев.

К работам приступили в 2012 году, первоначально планировали открыть обновленное здание концертного зала в 2015 году. Государственный контракт на выполнение подрядных работ с АО «Тюменьтел» в сентябре расторгли, сейчас подрядчик добивается в суде взыскания задолженности в размере 61,6 млн рублей.

Предыдущему подрядчику ООО «СТИК» заплатили за работу 132,5 млн рублей. При чем стоимость выполненных работ была завышена на 34,5 млн рублей.
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