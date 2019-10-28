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В Тамбове открылся новый детский сад «Медвежонок»
Вчера, 08:15
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На севере города Тамбова по улице Селезневской открылся новый детский сад «Медвежонок», который сможет принять более 300 детей. Дошкольное образовательное учреждение построено в рамках национального проекта подрядной организацией ООО «СК «Жупиков».
На строительство объекта было выделено 238,6 миллиона рублей, 151 млн рублей из которых получили из федерального бюджета. Всего в регионе в 2019 году построят пять детских садов.
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