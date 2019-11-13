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Световые опоры посреди тротуара – пешеходам не помеха?
Сегодня, 08:18
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Продолжают поступать жалобы от граждан по вопросам строительства дороги в микрорайоне «Майский». На дорожное благоустройство активно застраивающегося района из федерального бюджета было выделено 178,6 млн. рублей. В микрорайоне под индивидуальное жилищное строительство было выделено почти две тысячи участков.
Среди прочего местные жители жалуются на то, что световые опоры находятся на пешеходных дорожках - практически около домов. По этой причине образовался очень узкий проход на дорожках, пройти с детской коляской вообще проблематично.
Выходом из данной проблемы депутаты областной Думы, которые посетили микрорайона, видят перенос линии электропередачи, в том числе 16 опор.
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