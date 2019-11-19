|
В Тамбове выявлено очередное повреждение на водоводе
Сегодня, 08:15
Комментариев: 0
Версия для печати
В районе пересечения улиц Уральской и Астраханской в городе Тамбове было выявлено повреждение на водоводе диаметром 300 мм. По данным водоканала нужна замена участка трубы длиной около 30 метров. Сейчас ведутся земляные работы.
Ситуация осложняется морозами, планируют выполнить ремонтные работы без отключения холодного водоснабжения, но давление воды будет снижено. Важно также поддерживать необходимый уровень давления в котельных, чтобы не допустить срыва подачи теплоносителя в жилые дома. Параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению коллектора на ул. Коммунальная.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.