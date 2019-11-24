|
В Тамбове после реконструкции открыли площадь Льва Толстого
Сегодня, 08:06
Комментариев: 0
Версия для печати
25 ноября после реконструкции был торжественно открыт сквер на площади имени Льва Толстого. Первоначально работы должны были завершить к 1 октября, но сроки пришлось отодвинуть.
«Сегодня открываем еще один прекрасный уголок для горожан. Но это не значит, что работы здесь закончены, они будут продолжаться, чтобы сохранить и развивать это место», - заявил на мероприятии председатель областной Думы Евгений Матушкин.
Цена контракта по второму этапу выполнения работ превышает 46 млн рублей, заказчик — МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения». Первый этап обошелся бюджету в 9 миллионов рублей.
Фото Павла Васильева
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.