Жители Тамбовского района выразили недоверие местным властям Комментариев: 0



По словам местных жителей, центр села хотят отдать в сферу интересов Тамбовской Епархии РПЦ, в том числе под предлогом того, что у храма (объекта культурного наследия) есть охранная зона, куда входит и действующий медицинский пункт.



Ранее представители церкви самовольно расширили свои владения, установив забор за счет территории общего пользования - парковой зоны. Кроме того администрация области передала безвозмездно два здания в селе Тулиновка: трёхэтажный многоквартирный дом и двухэтажный жилой дом.



Страсти на собрания кипели.



«Как вам можно верить? Землю продали, теперь больницу отбираете! Как вам можно верить? Мне стыдно, что я с вами живу в одном селе! Стыдно, понимаете?», - заявила местная жительница.



На собрании жители села постановили - медицинский пункт должен остаться на прежнем месте и речь должна идти о полноценной амбулатории. Вчера жители села Тулиновка и власти организовали сход по вопросам строительства учреждения здравоохранения, экспансии представителей Тамбовской Епархии РПЦ. Власти планируют перенести Тулиновский врачебный участок из центра села на совершенно другую территорию, да и хотят оставить лишь кабинет врача общей практики.По словам местных жителей, центр села хотят отдать в сферу интересов Тамбовской Епархии РПЦ, в том числе под предлогом того, что у храма (объекта культурного наследия) есть охранная зона, куда входит и действующий медицинский пункт.Ранее представители церкви самовольно расширили свои владения, установив забор за счет территории общего пользования - парковой зоны. Кроме того администрация области передала безвозмездно два здания в селе Тулиновка: трёхэтажный многоквартирный дом и двухэтажный жилой дом.Страсти на собрания кипели.- заявила местная жительница.На собрании жители села постановили - медицинский пункт должен остаться на прежнем месте и речь должна идти о полноценной амбулатории.



