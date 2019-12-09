Демарш региональной элиты на фоне смерти вице-губернатора? Комментариев: 0



Близкие Чулкова подготовили обращение к депутату Государственной Думы Вячеславу Лысакову, заявив о вероятном доведении вице-губернатора до самоубийства, в том числе через давление силовиков на его семью, и попросили защитить родственников покойного от травли, - сообщает «Ъ-Черноземье».



После задержания своего заместителя губернатор Александр Никитин заявил следующее: «Коррупция неприемлема нигде и ни в каком виде. Повторяю это снова и снова, и поблажек не будет никому».



В дальнейшем оказалось, что ни о какой коррупции речь не идет, да и даже о совершении мошеннических действий. Правоохранительные органы обвиняли Глеба Чулкова в покушении на мошенничество с имуществом принадлежащего Рассказовскому рынку.



Вопросов вокруг трагической смерти Глеба Чулкова больше чем ответов.



Во-первых, почему не были приняты надлежащие меры, когда он совершил первую неудачную попытку свести счеты с жизнью, врачи рекомендовали его госпитализировать.



Во-вторых, по информации источников знакомых с ходом следствия по уголовному делу связанного с Рассказовским рынком, позиции правоохранительных органов не так сильны и однозначны, как на первый взгляд кажется.



В-третьих, после трагедии появилась информация, что в своей предсмертной записке Глеб Чулков чуть ли не обвиняет силовиков в непомерном давлении на него и близких. Через некоторое время был опубликован иной текст.



Пышные похороны, с гражданской панихидой в театре и отпеванием в храме, что для самоубийцы недопустимо наводят на мысли о проявлении очередного демарша в борьбе региональных элит. Наблюдатели отмечают, что из Глеба Чулкова отдельные высокопоставленные чиновники хотят сделать жертву правоохранительной системы. Да, воровал, пил и развратничал, как сам о себе в предсмертной записке якобы написал покойный, но ведь не заслужил такого конца.



Вот только подобные подковёрные игры не направлены на решение насущных вопросов рядовых жителей области, в том числе в рамках повышения уровня благосостояния населения, улучшения качества социального обеспечения и других вопросов. Сегодня прощаются с заместителем главы администрации Тамбовской области Глебом Чулковым, который трагически погиб несколько дней назад. Траурные мероприятия проходят на самом высоком уровне с участием, бывших руководителей региона и действующих чиновников.Близкие Чулкова подготовили обращение к депутату Государственной Думы Вячеславу Лысакову, заявив о вероятном доведении вице-губернатора до самоубийства, в том числе через давление силовиков на его семью, и попросили защитить родственников покойного от травли, - сообщает «Ъ-Черноземье».После задержания своего заместителя губернатор Александр Никитин заявил следующее:В дальнейшем оказалось, что ни о какой коррупции речь не идет, да и даже о совершении мошеннических действий. Правоохранительные органы обвиняли Глеба Чулкова в покушении на мошенничество с имуществом принадлежащего Рассказовскому рынку.Вопросов вокруг трагической смерти Глеба Чулкова больше чем ответов.Во-первых, почему не были приняты надлежащие меры, когда он совершил первую неудачную попытку свести счеты с жизнью, врачи рекомендовали его госпитализировать.Во-вторых, по информации источников знакомых с ходом следствия по уголовному делу связанного с Рассказовским рынком, позиции правоохранительных органов не так сильны и однозначны, как на первый взгляд кажется.В-третьих, после трагедии появилась информация, что в своей предсмертной записке Глеб Чулков чуть ли не обвиняет силовиков в непомерном давлении на него и близких. Через некоторое время был опубликован иной текст.Пышные похороны, с гражданской панихидой в театре и отпеванием в храме, что для самоубийцы недопустимо наводят на мысли о проявлении очередного демарша в борьбе региональных элит. Наблюдатели отмечают, что из Глеба Чулкова отдельные высокопоставленные чиновники хотят сделать жертву правоохранительной системы. Да, воровал, пил и развратничал, как сам о себе в предсмертной записке якобы написал покойный, но ведь не заслужил такого конца.Вот только подобные подковёрные игры не направлены на решение насущных вопросов рядовых жителей области, в том числе в рамках повышения уровня благосостояния населения, улучшения качества социального обеспечения и других вопросов.



