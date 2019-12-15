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Новым прокурором Тамбовской области станет - Николай Саврун
Вчера, 11:12
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20 декабря на заседании Тамбовской областной Думы планируется согласовать нового прокурора региона - Николая Савруна. До этого он занимал должность прокурора Белгородской области.
В свою очередь Владимир Торговченков вполне вероятно займет место прокурора Белгородской области.
Николай Саврун возглавлял белгородскую прокуратуру с 2010 году, родился в 1960-м в Усть-Ишимском районе Омской области.
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