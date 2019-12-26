|
В Тамбове решена проблема дольщиков по ул. Карла Маркса, 171
Вчера, 10:16
Комментариев: 0
Версия для печати
Введен в эксплуатацию ранее проблемный многоквартирный дом по ул. Карла Маркса, 171 в городе Тамбове. Таким образом, поставлена точка в истории проблемного дома, который должны были сдать три года назад.
В мае 2019 года достройкой объекта занялась строительная компания «Жупиков», ранее застройщиком выступало ООО «Рони» (директор Роман Шамоян). «Рони» незаконно заняла земельный участок под строительство, что привело к судебным разбирательствам, дом вообще хотели снести как самовольное строение.
ООО «Рони» также выступает подрядчиком другого проблемного дома по ул. Коммунальная, 46.
фото - LifeTambov.ru.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.