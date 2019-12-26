Обманутые дольщики потребовали от власти конкретных действий 0 Сегодня в Рассказовском сквере в городе Тамбове прошла акция протеста, организаторами выступили обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б.

В Тамбове решена проблема дольщиков по ул. Карла Маркса, 171 0 Введен в эксплуатацию ранее проблемный многоквартирный дом по ул. Карла Маркса, 171 в городе Тамбове. Таким образом, поставлена точка в истории проблемного дома, который должны были сдать три года назад.

Виктор Путинцев: «Им положить на бюджет, положить буквально на все» 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы со скандалом принимались решения, среди которых был бюджет, утверждение комплексных программ развития города и повышение окладов. Среди прочего оклады были повышены главе города, депутатам-единороссам работающих на постоянной основе.

Прокуратура выявила нарушение земельного законодательства в Дегтянском сельсовете 0 Прокуратура Сосновского района выявила факт грубейшего нарушения земельного законодательства на территории Дегтянского сельсовета. Проверка была проведена по обращению Артема Александрова, к которому обратились жители сельсовета.

1300 детей поздравили на губернаторской елке 0 В этом году 1300 детей со всей Тамбовской области стали гостями ежегодной губернаторской елки.

В городе Рассказово введена в эксплуатацию новая станция очистки воды 0 В городе Рассказово на ул. Посёлок Меховой фабрики «Тамбовская сетевая компания» завершила строительство и ввела в эксплуатацию новую станцию очистки воды, которая будет обеспечивать коммунальными услугами более 300 местных жителей.

Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б планируют выйти на акцию протеста 0 В предстоящую субботу 28 декабря в городе Тамбове в Рассказовском сквере состоится митинг посвященный проблеме обманутых дольщиков, организаторами выступают дольщики по ул. Киквиздзе, 77Б.

Автопарк УМВД пополнился новыми автомобилями 0 Автомобильный парк Управления УМВД России по Тамбовской области пополнился новыми служебными автомобилями.

Несмотря на повышение тарифов, перевозчики не спешат обновлять автопарк 0 На планерки у главы администрации области Александра Никитина был рассмотрен вопрос внедрения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

В центре Тамбова произошел пожар в заброшенном доме 0 На улице Пятницкая в городе Тамбове загорелся заброшенный дом, дымом заволокло всю близлежащую территорию.

В жилом доме в Уварово более суток отсутствовало теплоснабжение 0 Более суток отсутствовало теплоснабжение в одном из жилых домов города Уварово.

В пожарах погибло 65 человек 0 С начала года по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории нашего региона зарегистрирован 4441 пожар, что почти в 6 раза больше периода прошлого года.

В Тамбове открылась новогодняя поляна 0 В субботу у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась традиционная «Новогодняя поляна», лично старт дала глава города Наталия Макаревич.

БК «Тамбов» вырвал победу у «Зенита-2» 0 Подопечные Олега Игумнова БК «Тамбов» одержали победу в игре с питерским «Зенитом-2». Две четверти наши игроки догоняли соперника, проигрывая 3-4 очка за то после перерыва ситуация на площадке изменилась.

Депутаты хотят закрепить себе премии 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты планируют рассмотреть изменения в положение о вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности. Изменения коснутся премирования, в том числе депутатов гордумы работающих на постоянной основе.

Котовский завод нетканных материалов получит займ в размере 93 млн рублей 0 Заключено соглашение между директором корпорации МОНОГОРОДА.РФ и гендиректором ООО «КЗНМ» на выдачу предприятию беспроцентного займа в размер 93 млн рублей. Средства будут направлены на закупку генераторных установок.

Компания Вячеслава Бетина в третий раз избежала банкротства 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказался вводить процедуру банкротства в отношении завода ООО «ДСК-Тамбов», принадлежащий Вячеславу Бетину.

О директоре «Крымавтодора» рассказали на пресс-конференции Владимира Путина 0 Пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года посетили представители информационного агентства «Тамбов-Информ» и Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.

Митрополит Феодосий освятил православную беседку у стадиона «Динамо» 0 Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение Никольского храма-часовни близ стадиона «Динамо».

Встреча губернатора с журналистами переносится на следующий год 0 Как сообщает сетевое издание lifetambov.ru традиционная ежегодная встреча главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с журналистами переносится на январь или февраль следующего года.