Обманутые дольщики потребовали от власти конкретных действий Комментариев: 0

Большинство митингующих пришли с плакатами, требования которых были следующими: «Застройщик кинул! Кто ответит?», «Все в доле, кроме дольщиков», «Власти, когда достроят наш дом?», «Мы требуем конкретных мер по решению проблемы!».



«Раз власть так халатно отнеслась к тому, что любой может собрать с людей деньги и скрыться в неизвестном направлении, мы будем требовать вернуть наше жильё. Также мы согласны на выплату компенсации, равнозначной стоимости квартир, либо на готовые квартиры в любом другом доме», - заявили на акции протеста дольщики.



На митинге дольщики потребовали от властей конкретных действий по достройке проблемного дома, кроме того, будет направлено обращение в министерство строительство РФ. Строительство объекта началось в 2014 году, через пару лет было заморожено и с тех пор обманутые люди находятся в подвешенном состоянии. Сегодня в Рассказовском сквере в городе Тамбове прошла акция протеста, организаторами выступили обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б.Большинство митингующих пришли с плакатами, требования которых были следующими: «Застройщик кинул! Кто ответит?», «Все в доле, кроме дольщиков», «Власти, когда достроят наш дом?», «Мы требуем конкретных мер по решению проблемы!»., - заявили на акции протеста дольщики.На митинге дольщики потребовали от властей конкретных действий по достройке проблемного дома, кроме того, будет направлено обращение в министерство строительство РФ. Строительство объекта началось в 2014 году, через пару лет было заморожено и с тех пор обманутые люди находятся в подвешенном состоянии.



