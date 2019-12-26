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Обманутые дольщики потребовали от власти конкретных действий
Вчера, 22:20
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Сегодня в Рассказовском сквере в городе Тамбове прошла акция протеста, организаторами выступили обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б.
Большинство митингующих пришли с плакатами, требования которых были следующими: «Застройщик кинул! Кто ответит?», «Все в доле, кроме дольщиков», «Власти, когда достроят наш дом?», «Мы требуем конкретных мер по решению проблемы!».
«Раз власть так халатно отнеслась к тому, что любой может собрать с людей деньги и скрыться в неизвестном направлении, мы будем требовать вернуть наше жильё. Также мы согласны на выплату компенсации, равнозначной стоимости квартир, либо на готовые квартиры в любом другом доме», - заявили на акции протеста дольщики.
На митинге дольщики потребовали от властей конкретных действий по достройке проблемного дома, кроме того, будет направлено обращение в министерство строительство РФ. Строительство объекта началось в 2014 году, через пару лет было заморожено и с тех пор обманутые люди находятся в подвешенном состоянии.
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