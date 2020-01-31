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В Тамбовской области складывается критическая ситуация в сфере демографии

Сегодня, 16:06
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В Тамбовской области складывается критическая ситуация в сфере демографииСогласно данным Ростата за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.). В Тамбовской области среди других регионов центральной части России складывается критическая ситуация в сфере демографии.

В «хвосте» списка по рождаемости находились Смоленская и Тульская области, Республика Мордовия, Тамбовская и Ленинградская области, - приводит слова директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец «Российская газета».

Кроме того в нашей области на одну женщину приходится минимальное количество детей – 1,3. По мнению экспертов, демографический кризис в Тамбовской области, прежде всего, связан с оттоком трудоспособного населения и низким уровнем жизни населения.
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В Тамбовской области складывается критическая ситуация в сфере демографии

Сегодня, 16:06
0
Согласно данным Ростата за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.). В Тамбовской области среди других регионов центральной части России складывается критическая ситуация в сфере

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