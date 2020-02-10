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Новые школы в Тамбове перешли на дистанционное обучение
Сегодня, 09:32
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Из-за сезонного роста гриппа и ОРВИ было принято решение о переводе новых образовательных учреждений города Тамбова в режим дистанционного обучения. Речь идет о I корпусе Центра образования №13 имени Героя Советского Союза Н. А. Кузнецова, I корпусе лицея №21, II корпусе школы № 31 и II корпусе школы № 33.
На днях была приостановлена образовательная деятельность в школе «Сколково-Тамбов», лицеи № 14 и школе № 36. Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу ОРВИ, большинство составили дети – 73,6%.
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