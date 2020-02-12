Тамбовчане не поддерживают предложение безвозмездно передать стадион «Спартак» Комментариев: 0



Основной посыл - передача позволит ускорить процесс завершения реконструкции стадиона. Стадион «Спартак» был построен в 1950-х годах. В 1970-х прошла первая реконструкция объекта, вторая началась в 2017 году и до сих пор не завершена. Жители города и депутаты не понимают, каким образом передача спортивного объекта будет способствовать ускорению данного процесса.



«Одно дело, если передача стадиона в государственную собственность была бы обязательным условием, например, для привлечения дополнительных 500 млн. рублей, но об этом речь не идет. Не вижу веских причин поддерживать данное решение, это единственный масштабный спортивный объект, который остался в собственности города», - отмечает депутат городской Думы Артем Александров.



Пару слов о футбольном клубе «Тамбов», фактически он не принадлежит области или городу Тамбову. В состав учредителей ФК «Тамбов» входят: спортивный клуб «Локомотив», «Академия футбола» и два физических лица, один из которых имеет бизнес в Московской области. При этом из бюджета области на содержание команды выделяют сотни миллионов рублей.



«Мы один из самых бедных дотационных регионов России, думаю эти средства можно направить на решение более важных вопросов, да просто на развитие массового спорта, не только в областном центре, но и в сельских территориях», - считает Артем Александров.



Данную позицию разделяют жители города и другие депутаты.



«Я знаю, что многие регионы не позволяют себе роскошь в виде своей команды, но они делают упор на то, чтобы у детей была возможность поиграть во дворах. А нанимать игроков, которые совсем не из Тамбовской области и тратить столько денег на это - идея так себе», - пишет Марина Соломатина.



«Не вижу смысла в передаче стадиона», - убежден депутат Тамбовской областной Думы Павел Плотников. В ближайшее время депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят проект решения, внесенный главой города о согласовании передачи стадиона «Спартак» из муниципальной собственности городского округа - город Тамбов в государственную собственность Тамбовской области.Основной посыл - передача позволит ускорить процесс завершения реконструкции стадиона. Стадион «Спартак» был построен в 1950-х годах. В 1970-х прошла первая реконструкция объекта, вторая началась в 2017 году и до сих пор не завершена. Жители города и депутаты не понимают, каким образом передача спортивного объекта будет способствовать ускорению данного процесса., - отмечает депутат городской Думы Артем Александров.Пару слов о футбольном клубе «Тамбов», фактически он не принадлежит области или городу Тамбову. В состав учредителей ФК «Тамбов» входят: спортивный клуб «Локомотив», «Академия футбола» и два физических лица, один из которых имеет бизнес в Московской области. При этом из бюджета области на содержание команды выделяют сотни миллионов рублей.», - считает Артем Александров.Данную позицию разделяют жители города и другие депутаты.- пишет Марина Соломатина., - убежден депутат Тамбовской областной Думы Павел Плотников.



