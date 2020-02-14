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За взятку арестован директор Цнинского лесхоза
Вчера, 21:16
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Сегодня Ленинский районный суд отправил под домашний арест директора ТОГАУ «Цнинский лесхоз» Виктора Федосеева, которого подозревают в получение взятки в размере 1 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов».
По информации портала взятку директор лесхоза получил от предпринимателя из города Моршанска за сокрытие незаконной рубки древесины. В ходе обысков у фигурантов уголовного дела были изъяты деньги.
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