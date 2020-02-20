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Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улице

Сегодня, 10:44
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Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улицеЖителей посёлка Берёзка ул. 6-й километр могут выселить в любой момент, речь идет о 87 семьях, в настоящее время они проживают в ведомственном жилье Министерства обороны РФ. Сейчас поселок преимущественно состоит из бывших военнослужащих и рабочих, которые приехали сюда в 80-ые годы. Вчера в Тамбове прошло собрание жителей поселка, которые обсудили ключевой вопрос – как дальше жить.

До 2018 года проблем не было, но потом жителям начали приходить уведомления ФГКУ «Западрегионжилье» о необходимости предоставления документов законности проживания в ведомственном жилье. У некоторых берёзовцев в связи со сроком давности такие документы не сохранились, а кто-то уже не связан трудовыми отношениями с Министерством обороны.

Теперь людей, проработавших всю жизнь на благо Отечества, могут оказаться на улице в любой момент, по некоторым семьям уже принято судебное решение о выселении.

«Дочь третьего в мае родит, а внуку – 14 лет. Его поставят на учёт в военкомат, он пойдёт служить. Кому? Какой родине служить? Которая нас бомжами делает? Бабушку, дедушку безногого, маму, малыша, который родится, выселят, оставят без прописки… Что с нами делают?» - рассуждает одна из жительниц.

По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова выход из проблемной ситуации есть это перевод ведомственного жилья в муниципальный фонд, с последующей приватизацией. Де-факто спорное жилье уже вряд ли будет использоваться для проживания военнослужащих.
По итогам собрания жители решили обратиться за помощью к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину и в Министерство обороны РФ.
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Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улице

Сегодня, 10:44
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