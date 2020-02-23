Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб Комментариев: 0



«По поселку страшно передвигаться, они кидаются и на детей, и на взрослых. Мы не можем отпускать детей одних в школу, приходится уходить с работы, что бы их сопровождать. Прямо у меня во дворе собаки разодрали моего кота на глазах у ребенка, теперь он панически их боится, не может выйти за ворота», - пишет Антон Захарченко.



Встречать и провожать детей вынуждены и жители села Черняное Тамбовского района, там тоже бездомные собаки представляют реальную угрозу для сельчан.



«Детей вынуждены из школы встречать и провожать. Обращались в Управление ветеринарии Тамб. области, мер принять они не могут из-за отсутствия приютов для таких животных.Что делать жителям? Ходить с битами или сажать детей на домашнее обучение?», - пишет А. Г. Москалюк.



Подобные обращения поступают и от жителей города Тамбова.



«Добрый день. Во дворе г. Тамбов ул. Набережная д.74 к.1 уже месяц бродит свора бродячих собак, угрожая здоровью жильцов этого дома и прохожих по всей Набережной. Я обращалась с заявлением в администрацию г.Тамбова, на что получила отписку, что ничего они сделать не могут, так нет приюта для бездомных животных и когда он будет неизвестно», - пишет Ирина Данилова.



Согласно информации управления ветеринарии Тамбовской области вопросы отлова безнадзорных животных, обитающих на территориях муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, отнесены к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления (в данном случае – к полномочиям администрации г. Тамбова). Вместе с тем, с 01 января 2020 года в полном объеме вступил в силу Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающий новые правила отлова животных без владельца. В настоящее время деятельность муниципальных учреждений осуществляется наряду с иными видами деятельности. Отлов животных без владельца приостановлен, так как указанные учреждения не имеют возможности осуществлять мероприятия по отлову и содержанию животных без владельца в приютах до приведения Законодательства области в соответствие с Федеральным законодательством. Порядок ор-ганизации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными находится в стадии разработки. Безнадзорные животные стали серьезной проблемой для жителей Тамбовской области. Большое количество обращений направляется в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе в адрес губернатора Александра Никитина., - пишет Антон Захарченко.Встречать и провожать детей вынуждены и жители села Черняное Тамбовского района, там тоже бездомные собаки представляют реальную угрозу для сельчан., - пишет А. Г. Москалюк.Подобные обращения поступают и от жителей города Тамбова., - пишет Ирина Данилова.Согласно информации управления ветеринарии Тамбовской области вопросы отлова безнадзорных животных, обитающих на территориях муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, отнесены к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления (в данном случае – к полномочиям администрации г. Тамбова). Вместе с тем, с 01 января 2020 года в полном объеме вступил в силу Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающий новые правила отлова животных без владельца. В настоящее время деятельность муниципальных учреждений осуществляется наряду с иными видами деятельности. Отлов животных без владельца приостановлен, так как указанные учреждения не имеют возможности осуществлять мероприятия по отлову и содержанию животных без владельца в приютах до приведения Законодательства области в соответствие с Федеральным законодательством. Порядок ор-ганизации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными находится в стадии разработки.



