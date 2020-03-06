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Жители Сосновского района недовольны открытием пункта для коронавирусных больных
Сегодня, 10:17
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Жители Сосновского района обеспокоены новостью о создании пункта временной изоляции и медицинского наблюдения для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV. С населением встретились представители профильных структур.
Несмотря на то, что изоляционный пункт планируют открыть в селе Отъяссы, на встрече жителей заверили, что при выявлении коронавируса больных будут отправлять в Тамбов. Однако зачем тогда нужно дополнительное учреждение в Сосновском районе, неясно.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Агафонов отметил, что меры по недопущению распространения инфекции на территории района будут приняты.
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