Жители Тамбовской области ежедневно преодолевают ухабы и ямы на дорогах Комментариев: 0



Самые частые обращения – со стороны населения Инжавинского района. Несмотря на то, что в рабочем посёлке запущена работа асфальтового завода и ремонт обещают «со дня на день», долгожданная помощь так и не поступает. Жители вынуждены добираться домой по ямам вместо дороги, а напротив помещения поссовета в Инжавино яма вообще превратилась в пропасть.



«Советская напротив самого поссовета, на Карла Маркса в районе домов №5,7 вообще пропасть образовалось и создает опасность всем, Карла Маркса д. 47, 53 тоже пропасть, а там детей каждый день в школу возят», - сообщают жители Инжавино.



Разбитыми дорогами всё равно приходится пользоваться, хотя бы потому что аналогичных путей нет. Вопрос только в том, насколько это безопасно и когда наконец будут выполнены ремонтные работы.



Единственной дорогой целого микрорайона, которая также находится в разбитом состоянии, является и дорога по улице Спортивной города Рассказово. По Спортивной проезжают жители самой Спортивной, а также улиц Береговой, Клещёва и Ленина. Этот путь связывает улицы со школой и детским садом, однако пока в ремонте отказали. На Спортивную попросту не хватило денег:



«Ремонт дороги по ул. Спортивная (стоимостью 5 032,0 тыс. руб.) включался в проект заявки на внесение в государственную Программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2020 год. Однако, из-за недостатка средств, выделяемых на ремонт дорог из областного бюджета, данный объект в план мероприятий не был включен», - из ответа администрации города Рассказово.



Администрация города Рассказово также сообщила о том, что ремонт дороги по улице Спортивной будет включён в программу на последующие года. Однако сколько ждать «последующих лет», для жителей осталось неясно.



Аналогичная ситуация с разбитым дорожным покрытием наблюдается и в Тамбове. На улице Бориса Фёдорова, по словам Даниила Миронова, «ямы не соответствуют ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы, а объехать эти ямы невозможно».



Решить дорожные проблемы не всегда удаётся. В ряде населённых пунктов администрации назначают подсыпку щебня и фреза. Вот только такие меры недолгосрочны. Дороги размываются погодой, и тот же щебень скатывается к обочине. Жители Тамбовской области обращаются на официальный сайт Александра Никитина по поводу неудовлетворительного состояния дорог. Весенняя распутицы и плохое дорожное покрытие (а где-то и вовсе его отсутствие) не дают людям выехать на работу и в магазины, автомобили «скорой» не могут проехать.Самые частые обращения – со стороны населения Инжавинского района. Несмотря на то, что в рабочем посёлке запущена работа асфальтового завода и ремонт обещают «со дня на день», долгожданная помощь так и не поступает. Жители вынуждены добираться домой по ямам вместо дороги, а напротив помещения поссовета в Инжавино яма вообще превратилась в пропасть.«Советская напротив самого поссовета, на Карла Маркса в районе домов №5,7 вообще пропасть образовалось и создает опасность всем, Карла Маркса д. 47, 53 тоже пропасть, а там детей каждый день в школу возят», - сообщают жители Инжавино.Разбитыми дорогами всё равно приходится пользоваться, хотя бы потому что аналогичных путей нет. Вопрос только в том, насколько это безопасно и когда наконец будут выполнены ремонтные работы.Единственной дорогой целого микрорайона, которая также находится в разбитом состоянии, является и дорога по улице Спортивной города Рассказово. По Спортивной проезжают жители самой Спортивной, а также улиц Береговой, Клещёва и Ленина. Этот путь связывает улицы со школой и детским садом, однако пока в ремонте отказали. На Спортивную попросту не хватило денег:«Ремонт дороги по ул. Спортивная (стоимостью 5 032,0 тыс. руб.) включался в проект заявки на внесение в государственную Программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2020 год. Однако, из-за недостатка средств, выделяемых на ремонт дорог из областного бюджета, данный объект в план мероприятий не был включен», - из ответа администрации города Рассказово.Администрация города Рассказово также сообщила о том, что ремонт дороги по улице Спортивной будет включён в программу на последующие года. Однако сколько ждать «последующих лет», для жителей осталось неясно.Аналогичная ситуация с разбитым дорожным покрытием наблюдается и в Тамбове. На улице Бориса Фёдорова, по словам Даниила Миронова, «ямы не соответствуют ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы, а объехать эти ямы невозможно».Решить дорожные проблемы не всегда удаётся. В ряде населённых пунктов администрации назначают подсыпку щебня и фреза. Вот только такие меры недолгосрочны. Дороги размываются погодой, и тот же щебень скатывается к обочине.



