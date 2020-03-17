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«Тамбов-информ» вошел в ТОП-10 самых цитируемых СМИ
Сегодня, 08:02
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Компания «Медиалогия», которая является разработчиком автоматической системы мониторинга и анализа СМИ представила рейтинг медиаресурсов Тамбовской области за 2019 год.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
Информационное агентство «Тамбов-информ» вошло в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Тамбовской области.
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