|
Авария в системе водоснабжения могла стать причиной массовых отправлений
Вчера, 12:31
Комментариев: 0
Версия для печати
Жители города Тамбова и деревни Красненькая Тамбовского района возмущены последствиями аварии в системе водоснабжения в микрорайоне ТЭЦ. По словам местных жителей, происшествие могло привести к массовому заражению кишечной инфекцией.
24 числа из кранов тамбовчан микрорайона ТЭЦ пошла чёрная вода с неприятным запахом, после цвет воды поменялся, но смрад не ушёл. В аварийной службе «ТКС» обратившихся жителей попросили подождать и потерпеть. Однако спустя несколько часов самочувствие населения резко ухудшилось.
«У нас в деревне Красненькая не было воды с 23 по 24 го мая. После того, как её включили, был неприятный запах от неё в течение всего дня. Далее люди начали от неё плохо себя чувствовать. Началась у нас рвота, тошнота, температура», - сообщает Юлия Марышева на «Прямой линии» Александра Никитина.
Юлия Марышева просит губернатора разобраться в ситуации, из-за некачественного устранения аварии пострадали дети и пожилые люди, их здоровье сильно подорвалось. Многие были вынуждены обратиться в больницы, что опасно в период распространения коронавируса.
С местными жителями встретился депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров. Население показало депутату пробы чёрной воды, взятые из системы централизованного водоснабжения в квартире по Совхозному переулку, 24А, тамбовчане намерены отнести их на экспертизу.
«Считаю, что очередной вопиющий случай деятельности Водоканала должен привлечь внимание не только городских властей, но и правоохранительных органов. Направил обращения в прокуратуру и Следственный комитет для проведения проверки», - утверждает Артём Александров.
По мнению депутата, о деталях и причинах произошедшего должны знать пострадавшие жители Тамбова и Тамбовского района, а виновники должны понести ответственность.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.