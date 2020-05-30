Авария в системе водоснабжения могла стать причиной массовых отправлений Комментариев: 0



24 числа из кранов тамбовчан микрорайона ТЭЦ пошла чёрная вода с неприятным запахом, после цвет воды поменялся, но смрад не ушёл. В аварийной службе «ТКС» обратившихся жителей попросили подождать и потерпеть. Однако спустя несколько часов самочувствие населения резко ухудшилось.



«У нас в деревне Красненькая не было воды с 23 по 24 го мая. После того, как её включили, был неприятный запах от неё в течение всего дня. Далее люди начали от неё плохо себя чувствовать. Началась у нас рвота, тошнота, температура», - сообщает Юлия Марышева на «Прямой линии» Александра Никитина.



Юлия Марышева просит губернатора разобраться в ситуации, из-за некачественного устранения аварии пострадали дети и пожилые люди, их здоровье сильно подорвалось. Многие были вынуждены обратиться в больницы, что опасно в период распространения коронавируса.



С местными жителями встретился депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров. Население показало депутату пробы чёрной воды, взятые из системы централизованного водоснабжения в квартире по Совхозному переулку, 24А, тамбовчане намерены отнести их на экспертизу.



«Считаю, что очередной вопиющий случай деятельности Водоканала должен привлечь внимание не только городских властей, но и правоохранительных органов. Направил обращения в прокуратуру и Следственный комитет для проведения проверки», - утверждает Артём Александров.



По мнению депутата, о деталях и причинах произошедшего должны знать пострадавшие жители Тамбова и Тамбовского района, а виновники должны понести ответственность. Жители города Тамбова и деревни Красненькая Тамбовского района возмущены последствиями аварии в системе водоснабжения в микрорайоне ТЭЦ. По словам местных жителей, происшествие могло привести к массовому заражению кишечной инфекцией.24 числа из кранов тамбовчан микрорайона ТЭЦ пошла чёрная вода с неприятным запахом, после цвет воды поменялся, но смрад не ушёл. В аварийной службе «ТКС» обратившихся жителей попросили подождать и потерпеть. Однако спустя несколько часов самочувствие населения резко ухудшилось., - сообщает Юлия Марышева на «Прямой линии» Александра Никитина.Юлия Марышева просит губернатора разобраться в ситуации, из-за некачественного устранения аварии пострадали дети и пожилые люди, их здоровье сильно подорвалось. Многие были вынуждены обратиться в больницы, что опасно в период распространения коронавируса.С местными жителями встретился депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров. Население показало депутату пробы чёрной воды, взятые из системы централизованного водоснабжения в квартире по Совхозному переулку, 24А, тамбовчане намерены отнести их на экспертизу.- утверждает Артём Александров.По мнению депутата, о деталях и причинах произошедшего должны знать пострадавшие жители Тамбова и Тамбовского района, а виновники должны понести ответственность.



