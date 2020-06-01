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Подведены итоги предварительного голосования по выборам в гордуму
Вчера, 11:53
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Сегодня состоялось заседание организационного комитета предварительного голосования в Тамбовскую городскую Думу партии «Единая Россия». В электронном предварительном голосовании приняло участие 144 кандидата, в самом голосовании почти 15 тысяч жителей города. Жалоб на проведение праймериз в оргкомитет не поступало.
В числе лидеров, по количеству отданных голосов, оказались следующие кандидаты:
Македонская Марина Владимировна
Лапочкин Евгений Владимирович
Дорожкин Альберт Игоревич
Краснянский Михаил Николаевич
Холодович Галина Владимировна
Подгорнова Марина Алексеевна
Абросимова Ольга Владимировна
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