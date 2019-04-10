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В Бондарском районе выясняют причины гибели рыбы
Сегодня, 16:20
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После публикаций в СМИ о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Бондарского района начата доследственная проверка. Гибель произошла в водоеме Красный куст на реке Казычка Бондарского района, который полностью обмелел. Предварительно, по словам специалистов, рыба погибла не из-за того, что задохнулась, а её просто придавило льдом как бетонной плитой, так как уровень воды упал с семи метров до нуля. За уровнем воды обязан следить собственник гидротехнического сооружения.
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по факту возможного совершения экологического преступления начата доследственная проверка.
В настоящее время к указанной проблеме привлечены специалисты и эксперты Главрыбвода, региональных управлений ветеринарии, Росприроднадзора, Россельхознадзора, взяты необходимые пробы, подсчитывается точный размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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