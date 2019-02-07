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Котовск провалился по объемам строительства
Сегодня, 09:47
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По итогам 2018 года в Котовске на 49,5% допущено сокращение ввода жилья. Это худший показатель строительной деятельности среди всех муниципалитетов Тамбовской области. Сравнимый результат в Гавриловском районе (минус 41,9%). Такие данные приводит Тамбовстат.
В Тамбовской области объем работ, выполненных по строительству в 2018 году по предварительным данным уменьшился в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом на 18,8%.
При этом в целом по Тамбовской области зафиксирован небольшой рост строительства жилья. В регионе построено 7688 квартир общей площадью 859,1 тыс. кв. метров (включая пристройки). По сравнению с 2017 г. ввод жилья увеличился на 19,8 тыс. кв. метров или на 2,4%.
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