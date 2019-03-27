В Мичуринскую епархию привезут икону Божией Матери Комментариев: 0



По информации мичуринских властей, в Первомайском районе икона пробудет с 4 по 8 апреля, в Мичуринске с 9 по 10 апреля, В Петровском районе с 11 по 12 апреля, В Сосновском районе с 13 по 14 апреля, в Моршанске и Моршанском районе с 15 по 16 апреля. В Мичуринский район икону привезут 8 апреля.



Икона Божией Матери «Избавительница от бед» - самая почитаемая святыня Самарского края и всего Среднего Поволжья. По некоторым данным в 1917 году уроженке села Ташла Самарской губернии Екатерине Чугуновой Богородица во сне указала место, где находится её чудотворный образ. По дороге к этому месту Екатерина увидела, как два ангела пронесли Светозарную икону Пресвятой Богородицы и исчезли. В овраге, на месте, указанном ангелами, и была обретена в земле небольшая икона Божией Матери. Из земли тут же забил источник. Явленную икону поместили в Ташлинскую Троицкую церковь, но священник усомнился в чудесном явлении иконы. Через два месяца она таинственным образом исчезла из закрытого храма. Сельчане видели только, как яркая молния мелькнула от храма к святому источнику. В декабре того же года, когда священник поверил в силу иконы, её нашли плавающей в колодце на поверхности воды. Верующие уверены, что икона и источник обладают целительными свойствами. В храмы Мичуринской епархии привезут икону Божией Матери «Избавительница от бед». За 5 лет икона побывала в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и многих других городах и республиках.По информации мичуринских властей, в Первомайском районе икона пробудет с 4 по 8 апреля, в Мичуринске с 9 по 10 апреля, В Петровском районе с 11 по 12 апреля, В Сосновском районе с 13 по 14 апреля, в Моршанске и Моршанском районе с 15 по 16 апреля. В Мичуринский район икону привезут 8 апреля.Икона Божией Матери «Избавительница от бед» - самая почитаемая святыня Самарского края и всего Среднего Поволжья. По некоторым данным в 1917 году уроженке села Ташла Самарской губернии Екатерине Чугуновой Богородица во сне указала место, где находится её чудотворный образ. По дороге к этому месту Екатерина увидела, как два ангела пронесли Светозарную икону Пресвятой Богородицы и исчезли. В овраге, на месте, указанном ангелами, и была обретена в земле небольшая икона Божией Матери. Из земли тут же забил источник. Явленную икону поместили в Ташлинскую Троицкую церковь, но священник усомнился в чудесном явлении иконы. Через два месяца она таинственным образом исчезла из закрытого храма. Сельчане видели только, как яркая молния мелькнула от храма к святому источнику. В декабре того же года, когда священник поверил в силу иконы, её нашли плавающей в колодце на поверхности воды. Верующие уверены, что икона и источник обладают целительными свойствами.



