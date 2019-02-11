|
В Староюрьевском районе есть проблемы с уборкой снега
Вчера, 08:50
Комментариев: 0
Версия для печати
Глава сельсовета в Староюрьевском районе привлечен к административной ответственности за непринятие своевременных мер по расчистке дороги от снега. В селе Поповка после январского снегопада расчистка дороги от снежных заносов не была произведена.
Со стороны администрации Поповского сельсовета, обязанной в силу закона заниматься вопросами благоустройства населенных пунктов, своевременных мер по расчистке дороги от снега предпринято не было.
За нарушение Правил благоустройства и содержания территорий населенных пунктов, установленных на данной территории органами местного самоуправления, прокуратура возбудила в отношении главы сельсовета дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8 Закона области "Об административных правонарушениях в Тамбовской области", по результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.