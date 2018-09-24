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Кадиллак сделал большой лимузин для Трампа
Сегодня, 09:57
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Реализацией проекта Кортеж по созданию автомобилей для первых лиц российского государства с 2013 года занимался институт НАМИ, которому помогали зарубежные компании по производству двигателей, коробок передач, подвески и других значимых узлов автомобиля. Презентация автомобилей состоялась в 2018 году на инаугурации президента. Стоимость проекта составляет более 12 миллиардов рублей.
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