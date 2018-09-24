Кадиллак сделал большой лимузин для Трампа 0 У российского президентского лимузина Аурус появился сильный заокеанский конкурент в лице нового лимузина Кадиллак, который сделан для Дональда Трампа.

В Тамбове вновь страдают участники долевого строительства 0 Прокуратурой Октябрьского района выявлены нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома с помещениями общественного назначения на улице Агапкина, д. 25А, г. Тамбова, допущенные застройщиком ООО «ТамбовКапиталПроект».

В Тамбовской области пройдет большой казачий круг 0 В рамках областного фестиваля «Большой казачий круг», который пройдет в городе Моршанске организаторы праздника подготовили для участников конкурсы: по владению казачьей шашкой, военно-полевые сборы и другие мероприятия.

Сельское хозяйство цифровизируют 0 Продолжается реализация единой цифровой платформы для агропромышленного комплекса Тамбовской области, которая объединит всех участников рынка.

В Тамбовской области будут строить мини-ТЭЦ на биогазе при свинокомлексах 0 На заседание экономического совета при главе администрации Тамбовской области Александре Никитине обсудили план развития субъекта до 2035 года.

Пропавшего в Ржаксинском районе подростка, разыскивают уже два года 0 Продолжаются поиски жителя Ржаксинского района Сергея Павликова, который исчез больше двух лет назад на автотрассе Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград».

В Липецкой области открыли большой молочный комплекс 0 В Липецкой области открылся молочный комплекс ООО «КолоСС», рассчитанный на производство 16 тыс. тонн молока в год. В селе Рогожино Задонского района создано около 40 рабочих мест.

В преддверии эпидемии гриппа начинает работать "горячая линия" 0 С 27 сентября начинает работать «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ (4752) 48-03-82.

Преступность в Тамбовской области значительно выросла 0 В Тамбовской области в январе-августе 2018 года зарегистрировано 8168 преступлений, что на 3,9% больше января-августа 2017 года, сообщает Тамбовстат.

В Саратове в крупном пожаре погиб мужчина, эвакуированы 75 человек 0 В Саратове 24 сентября в результате пожара в 10-этажном жилом доме погиб мужчина, ещё два человека с ожогами остаются в больнице.

Кавказцы в Тамбове "накормили" банкоматы фальшивками 0 В Тамбове 6 сентября было совершено преступление из категории тяжких. Группа лиц кавказской национальности совершила хищение денежных средств в особо крупном размере.

Бондарский сыродельный завод сменил собственника 0 Глава «Русагро» Вадим Мошкович полностью взял под контроль тамбовский Бондарский сыродельный завод.

Следователи проводят проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими 0 В настоящее время следственные органы города Тамбова проводят проверку по факту ДТП, произошедшее 22 сентября, в котором погибли 4 человека.

К строительству автомобильного моста через набережную могут вернуться 0 Начальник управления архитектуры и градостроительства Тамбовской области Александр Филатов встретился с журналистами по итогам общественных обсуждений новой редакции генерального плана города Тамбова.

Сегодня в целом микрорайоне не будет электричества 0 В связи с проведением плановых работ на линиях электропередач сегодня в период с 9.00 до 16.00 ч будет отключено электричество в микрорайоне «Радужный».

В Тамбове маньяк изнасиловал женщину, угрожая ей ножом 0 В сентябре в Тамбове в районе автобусной остановки по улице Магистральной маньяк увидел незнакомую женщину и решил с ней познакомиться, однако получил отказ.

Пешеходную дорожку, которую открыли перед выборами, начала разваливаться 0 7 сентября за два дня до выборов в мкр Южный посёлка Строитель Тамбовского района торжественно открыли новую пешеходную дорожку между домами 10 и 10а.

В Тамбове произошло одно из крупнейших ДТП за последние годы 0 В Тамбове ночью 22 сентября произошло резонансное ДТП, в котором погибли четыре человека. На перекрестке Мичуринской и Пролетарской автомобиль «Лада Приора» на высокой скорости врезался в каток для укладки асфальта. На месте погибли 21-летний водитель и три пассажира.

Кандидаты от ЛДПР выиграли губернаторские выборы 0 В двух регионах России 23 сентября состоялись вторые туры губернаторских выборов, где проиграли кандидаты единороссы.

В Котовске планируют утилизировать промышленные отходы 0 На днях глава города Котовска Алексей Плахотников провел несколько встреч с потенциальными резидентами для Котовской территории опережающего социально-экономического развития.