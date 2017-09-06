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Бывшего директора школы осудили за хищение бюджетных средств
Закончилось судебное разбирательство фигурантом, которого был бывший директор общеобразовательного учреждения Рассказовского района. Как установлено следствием с февраля 2014 года по июнь 2015 года директор школы давал распоряжения подчинённым о подготовке незаконных приказов о премировании себя и еще ряда работников школы, затем подписывал данные приказы. Согласно указанию директора школы суммы премий перечислялись на его расчетный счет и счета обозначенных им работников учебного заведения, которые потом передавали их ему. За указанный период времени директор школы причинил бюджету администрации Рассказовского района ущерб в размере более 2 миллионов рублей.
Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.
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