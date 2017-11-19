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Прокуратура проводит проверку по факту целевого использования денег дольщиков

Сегодня, 17:47
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Прокуратура проводит проверку по факту целевого использования денег дольщиковВ настоящее время прокуратура Ленинского района города Тамбова по обращению депутата городской Думы Артема Александрова проводит проверку в отношении ООО «Рони» и ООО «Элитстрой» по факту целевого использования денежных средств дольщиков на строительство жилого дома по ул. Коммунальная, 46.

Напомним, что дольщики многоквартирного дома по ул. Коммунальная, 46 должны были въехать в свои квартиры весной текущего года. Ранее генеральным директором и учредителем ООО «Элитстрой» был депутат Тамбовской городской Думы фракции «Единая Россия», почетный гражданин Тамбова Геннадий Берстенев, который после публикаций в СМИ по проблемам с долгостроем вышел из состава фирмы.
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Прокуратура проводит проверку по факту целевого использования денег дольщиков

Сегодня, 17:47
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В настоящее время прокуратура Ленинского района города Тамбова по обращению депутата городской Думы Артема Александрова проводит проверку в отношении ООО «Рони» и ООО «Элитстрой» по факту целевого использования денежных средств дольщиков на строительство жилого дома по ул. Коммунальная, 46.

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