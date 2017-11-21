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Вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов посетил Тамбовскую область
Сегодня, 07:33
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22 ноября первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов посетил город Котовск с рабочим визитом, принял участие в специальном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех». «На Котовске и Тамбовской области в целом лежит большая ответственность. Я приехал сюда, чтобы поддержать губернатора Александра Валерьевича Никитина и поставить ваш опыт в пример другим регионам. Спасибо вам за этот успех!» - отметил, обращаясь к участникам форума Игорь Шувалов.
Игорь Шувалов оценил работу инвестиционных приемных, организованных в рамках форума, осмотрел выставку, посетил новые социальные учреждения на территории Котовска.
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