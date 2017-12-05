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В детской больнице платные услуги подорожали в два раза
Вчера, 17:56
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В детской областной клинической больнице в городе Тамбове платные услуги подорожали почти в два раза, к примеру, прием врача-педиатра подорожал с 500 рублей до 950, а врача-невролога до 980 рублей. Цены на услуги аналогичны расценкам частных клиник.
В этом году пост главного врача детской областной клинической больницы занял Владимир Винницкий. Портал «Новый Тамбов» пишет, что по официальным документам, размещенным на сайте больницы, почти сразу после назначения был выпущен приказ об утверждении новых тарифов на платные услуги.
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