Состоялось итоговое заседание фракции «Единая Россия» в областной Думе Комментариев: 0



Основной вопрос повестки дня результаты строительства и ремонта дорог в области в 2017 году и промежуточные итоги реализации «Партийных проектов Партии». Так, в 2017 году плановый объем Дорожного фонда Тамбовской области составил 4,16 млрд. рублей, из которых 0,9 млрд. рублей – средства федерального бюджета.



Сенатор Алексей Кондратьев поставил в пример дороги в северных субъектах страны, где, несмотря на «сильную разницу» в погодных условиях, качество покрытия лучше, чем в Тамбовской области. По мнению сенатора из года в год одни и те же компании занимаются строительством дорог, и каждый год к завершению ремонта есть проблемы, а необходимо привлекать подрядчиков с надежной репутацией. 21 декабря состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в областной Думе. В нем приняли участие председатель областной Думы Евгений Матушкин, член Совета Федерации Алексей Кондратьев.Основной вопрос повестки дня результаты строительства и ремонта дорог в области в 2017 году и промежуточные итоги реализации «Партийных проектов Партии». Так, в 2017 году плановый объем Дорожного фонда Тамбовской области составил 4,16 млрд. рублей, из которых 0,9 млрд. рублей – средства федерального бюджета.Сенатор Алексей Кондратьев поставил в пример дороги в северных субъектах страны, где, несмотря на «сильную разницу» в погодных условиях, качество покрытия лучше, чем в Тамбовской области. По мнению сенатора из года в год одни и те же компании занимаются строительством дорог, и каждый год к завершению ремонта есть проблемы, а необходимо привлекать подрядчиков с надежной репутацией.



