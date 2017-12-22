Котовску присвоен статус территории опережающего развития Комментариев: 0



— Рассчитываем, что эти ТОРы привлекут в регионы инвестиции на общую сумму в почти 50 млрд рублей. Но самое главное… заключается в том, что это может быть [окажется] такой луч надежды в развитии этих регионов, этих конкретных населенных пунктов, который создаст более благоприятную инвестиционную среду или, как минимум, создаст какую-то деловую активность, — заявил Дмитрий Медведев.



В Котовске планируют реализовать девять проектов, в том числе: создание производства эпоксидных смол, строительство хлебопекарного, фармацевтического и кожевенного заводов и т.д. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании шести новых территорий опережающего развития в моногородах в европейской части России, в число таких территорий вошёл и Котовск.— Рассчитываем, что эти ТОРы привлекут в регионы инвестиции на общую сумму в почти 50 млрд рублей. Но самое главное… заключается в том, что это может быть [окажется] такой луч надежды в развитии этих регионов, этих конкретных населенных пунктов, который создаст более благоприятную инвестиционную среду или, как минимум, создаст какую-то деловую активность, — заявил Дмитрий Медведев.В Котовске планируют реализовать девять проектов, в том числе: создание производства эпоксидных смол, строительство хлебопекарного, фармацевтического и кожевенного заводов и т.д.



