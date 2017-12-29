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Алексей Плахотников стал Дедом Морозом для депутатов
Вчера, 18:23
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На завершающее заседание городского совета Котовска пришел Дед Мороз, который дарил подарки тем, кто из депутатов рассказывал стихи, веселые истории, анекдоты и поздравления. Надо отметить, что депутаты справились с заданиями Деда Мороза, пожелав городу в новом году развития, увеличения бюджета. Оказалось, что в костюме Деда Мороза был глава Котовска Алексей Плахотников.
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