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Александр Никитин выступил в Совете Федерации
Сегодня, 07:31
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил в Совете Федерации ФС РФ на заседании профильного комитета по вопросам исполнения регионами полномочий, переданных с федерального уровня. Губернатор обозначил ряд проблемных моментов и представил предложения по их решению, в частности считает необходимо скорректировать финансовые полномочия между центром и регионами по исполнению выросших социальных обязательств. Второе предложение касалось софинансирования из федерального бюджета предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, так как региональные бюджеты испытывают серьезные проблемы по решению данного вопроса.
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