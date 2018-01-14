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Водитель «Рено Логан» стал виновником тройного ДТП

Сегодня, 07:46
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На перекрёстке улиц Советская и Чичканова в городе Тамбове произошло тройное ДТП. Водитель «Рено Логан» проехал на красный сигнал светофора врезался в «Тойоту Камри». От удара «Тойота» отлетела и врезалась в «Ладу Приору» . Пострадавших нет.

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Водитель «Рено Логан» стал виновником тройного ДТП

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