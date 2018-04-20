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В Испании завершился уголовный процесс, связанный с тамбовской ОПГ
Вчера, 14:38
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В Испании завершился процесс по делу об отмывании денег российскими гражданами, связанными с тамбовско-малышевской группировкой. Для депутата Государственной Думы ФС РФ Владислава Резника прокуроры запросили пять лет тюрьмы и 30 млн. евро штрафа за отмывание более 7 млн. евро методом покупки у Петрова фирм с записанными на них яхтами и виллами, а также покупку самолета на двоих с сыном Петрова Антоном. Геннадий Петров стал известен в конце 80-х годов прошлого столетия как лидер малышевской преступной группировки, потом он возглавил тамбовское ОПГ.
Адвокаты фигурантов уголовного дела заявили, что Тамбовская ОПГ, известная в России еще с конца 80-х годов, в целом — выдумка иностранных спецслужб. Российская прокуратура вначале заинтересовалась «тамбовскими», а потом сделала все возможное, чтобы помешать процессу. Прокурор Хосе Гринда заявил, что группировка занималась торговлей связями — продвижением нужных людей на нужные посты в России благодаря своим знакомствам. На вынесение приговора может уйти несколько месяцев.
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