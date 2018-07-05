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На трассе произошло лобовое столкновение большегрузов
Вчера, 12:30
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На трассе М-6 произошло серьезное ДТП с участием транспортных средств предназначенных для перевозки больших грузов. В районе двух часов ночи водитель грузовика «МАН» по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, скорей всего он уснул за рулем.
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