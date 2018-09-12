|
По факту невыплаты зарплаты работникам «Моршанскхиммаш» возбуждено уголовное дело
Сегодня, 07:37
Комментариев: 0
Версия для печати
Вот уже несколько лет существует проблема с выплатой заработной платы работникам завода «Моршанскхиммаш». По словам работников некоторые из них не получают зарплату с более 7 месяцев. Общая сумма задолженности – порядка 20 миллионов.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело. Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков заявил, что администрация устранит задолженность по заработной плате, которая имеется за 7 месяцев, до 1 декабря.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.