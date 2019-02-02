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Сын убил мать разделочной доской
2 февраля 2019
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В Тамбове будут судить 31 летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве матери. Следствием установлено, что пострадавшая злоупотребляла спиртными напитками и, по словам обвиняемого, часто оскорбляла бабушку и дедушку, которые его воспитали. 7 ноября 2018 года в порыве гнева молодой человек избил мать деревянной доской и лёг спать. Утром он обнаружил мать мертвой.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.
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